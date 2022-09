Dopo la bomba d'acqua di fine agosto, partiti interventi per ripulire i tombini a Moncalieri e Nichelino

La bomba d'acqua del 30 agosto aveva mandato in tilt Moncalieri e Nichelino, con strade allagate, problemi al controsoffitto dell'ospedale Santa Croce e la palestra Gramsci di Nichelino diventata inagibile

Pressing sulla Smat

Le due amministrazioni, con i sindaci Paolo Montagna e Giampiero Tolardo, sono così andate in pressing sulla Smat, sollecitando interventi interventi per la pulizia e la sistemazione dei tombini, visto che molti di questi erano risultati otturati o erano andati in tilt a seguito dell'ultima forte pioggia. A Moncalieri le prime operazioni sono iniziate in questi giorni in corso Parini e a Borgo Aje e saranno estesi ad altre zone della città a inizio della settimana prossima.

I primi interventi a Moncalieri

A Nichelino la Giunta e il sindaco Tolardo erano finiti nel mirino della contestazione per i problemi che il maltempo aveva arrecato, ma con una nota il Comune ha voluto ribadire compiti e responsabilità: "L’Amministrazione è consapevole dei problemi legati alla pulizia e manutenzione dei tombini, così come delle tubature dell’acqua. Abbiamo più volte segnalato il problema a Smat, alla quale competono, anche sotto il profilo della spesa, gli interventi, chiedendo di procedere con sollecitudine e auspichiamo questo avvenga in tempi brevi".

Nichelino: "Pazienza finita"

Ma poi arriva un messaggio che lascia intendere che la pazienza sta per finire: "È evidente che qualora ciò non avvenisse, ci riserviamo, come già avvenuto in questi giorni, di attivarci in tutte le modalità consentite. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi ma, purtroppo, il Comune non può intervenire direttamente".

La speranza è che questi interventi arrivino a buon fine prima della prossima pioggia, per evitare nuovi guai.