Perde il controllo della vettura e finisce in una scarpata in mezzo agli alberi

Incidente dalla dinamica spettacolare ma con conseguenze per fortuna limitate allo svincolo di corso Regina Margherita, in uscita dalla città, prima dell'ingresso in tangenziale.

Auto sbanda e poi finisce tra gli alberi

La persona al volante di una Lancia Ypsilon ha perso il controllo dell'auto, che ha urtato il guard rail a sinistra, finendo poi nella scarpata vicina, in mezzo agli alberi.

In codice verde all'ospedale di Rivoli

Per fortuna la donna ha avuto conseguenze limitate, venendo portata in codice verde all'ospedale di Rivoli. Non ci sono state conseguenze per la circolazione.