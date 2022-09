Torino e il Toro dicono addio a Gigi Gabetto, figlio dell'indimenticato campione perito a Superga

Un altro pezzo di storia del Toro se ne va. Si è spento oggi, all'età di 80 anni, Pier Luigi Gabetto, figlio di Guglielmo, l'indimenticato attaccante perito con i compagni a Superga il 4 maggio del 1949.

Ma Gigi Gabetto, come lo conoscevano tutti, non è stato solo un figlio d'arte, ma anche un valentissimo dirigente, che per anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile granata. Il Torino FC, assieme a tutti i tifosi, ha voluto mandare un pensiero affettuoso ai figli Giulia e Guglielmo, oltre che al fratello Sergio, ricordando quanto ha speso per la causa in tutta la sua vita.