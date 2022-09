Furto in una villa della collina di Moncalieri, svuotata la cassaforte: 10 mila euro il bottino

Colpo in una villa della collina di Moncalieri nel fine settimana. I ladri sono entrati in azione nella zona di strada Revigliasco, armati di flessibile, puntando alla cassaforte.

Evidentemente conoscevano bene gli orari dei proprietari, visto che il tutto è successo quando l'abitazione era vuota, il che lascia supporre che avessero pianificato tutto da tempo. Dopo aver forzato un ingresso e si sono diretti nella stanza dove sapevano di poter trovare orologi, gioielli e denaro. Il risultato è stato un bottino di circa 10 mila euro.

Poi la fuga, prima del ritorno a casa dei proprietari, che non hanno potuto fare altro che contattare i carabinieri per sporgere denuncia. I militari dell'Arma sperano di recuperare indizi utili dalla visione delle telecamere di zona, anche se la sensazione è che la banda fosse ben organizzata e abbia fatto in modo di non lasciare tracce utili alle indagini.