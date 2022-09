Elezioni, Salvini a Torino per trainare la Lega: “Noi a Mirafiori a testa alta”

È Matteo Salvini l’ultimo leader nazionale a presentarsi a Torino, per chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

A Mirafiori per parlare di automotive

Il numero uno del Carroccio sarà domani sera a Torino, nel quartiere Mirafiori, in piazza Dante Livio Bianco. Una scelta non casuale, per un partito che afferma di avere come priorità assoluta il lavoro. “Andiamo a Mirafiori a testa alta, in Europa siamo tra quelli che non hanno votato lo stop alle auto a motore endotermico entro il 2035” ha affermato Elena Maccanti, bollando la scelta dello stop come affrettata.

Al suo fianco Fabrizio Ricca, che domani sera accoglierà sul palco di Mirafiori Salvini: “La giornata di Pontida è un segnale molto positivo in vista delle elezioni: nei collegi torinesi e piemontesi siamo in vantaggio o sono tutti contenibili”.

Mercoledì al mercato di Rivoli

Il giorno dopo, Salvini sarà poi a Rivoli, a mercato di piazza Martiri della Libertà, alle 10. Una visita motivo d’orgoglio per Laura Adduce, vice sindaco della città, che ha ribadito la volontà di organizzare un comizio tra la gente, per la popolazione. Per affrontare i temi più cari ai cittadini.