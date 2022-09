Gli universitari bloccano via Madama: "No all'aumento del 40% delle mense" [FOTO e VIDEO]

Gli studenti in presidio con striscioni e fumogeni bloccano il traffico in via Madama Cristina all'angolo con corso Raffaello. La motivazione? Al civico 83 oggi si svolge il Consiglio d'Ammistrazione di Edisu, chiamato a votare i rincari sulle mense universitarie. "La Giunta regionale - spiega Diego, di Studenti Indipendenti - ha imposto all'ente per il diritto allo studio universitario un aumento del 40% sui pasti: è inaccettabile che ancora una volta paghiamo sulla nostra pelle questa crisi".