Stellantis, Cirio e Lo Russo: "Investire a Torino e in Piemonte deve essere conveniente" [VIDEO]

" Venire a Torino e in Piemonte deve essere conveniente per le aziende, questo è importante, al di là del fatto che qui è nata l'auto. Lavorando insieme, Regione e Comune, siamo felici di aver ottenuto questo risultato" . Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , escono soddisfatti dall'incontro con i vertici di Stellantis e in particolare con Carlos Tavares.

" Il fatto che uno dei massimi gruppi internazionali scelga di investire a Torino e in Piemonte è significativo, crea indotto e ricadute positive - dice Cirio -. Ci siamo mossi per tempo anche sul fronte dell'energia e sulla possibilità di fare formazione e reskilling dei lavoratori ".

Ottenuto risultati non scontati

"Lavorare insieme garantisce risultati che non erano scontati - sottolinea il primo cittadino -, crediamo di aver interpretato correttamente quel che serve a questo territorio e a questa città, per il futuro dell'industria dell'auto. La transizione verso l'auto elettrica da problema può trasformarsi in opportunità, come dimostra la circular economy di cui Torino ospiterà il centro europeo. E questo dice anche sul futuro di Stellantis a Torino".