I “punti di vista” del Polo del '900 su passato e presente animeranno l'autunno culturale di Torino

I “punti di vista” del Polo del '900: da oggi al via la rassegna Point of View

Sarà un autunno “caldo” quello del Polo del '900 di Torino: prende il via oggi, per concludersi a dicembre, la rassegna POV – Point of View. Il programma prevede diversi eventi tra cui mostre, proiezioni, spettacoli e incontri su tematiche di attualità e non solo.

Passato e presente

Il Polo del '900 e le organizzazioni che ne fanno parte forniranno dei “punti di vista” sul passato e sul presente: principali protagonisti saranno la Rete Italiana di Cultura Popolare con il Festival delle Piccole Storie, l'Unione Culturale Franco Antonicelli con il progetto “Il colonialismo e noi”, la Fondazione Vera Nocentini con “Polo Internazionale. Avere vent'anni al tempo del populismo” e il podcast “Populismi” prodotto da Chora Media, la Fondazione Donat-Cattin con “100: 1922-2022 Marcia su Roma, neofascismi e crisi delle democrazie” e il Centro Studi Piero Gobetti con “Polis. La passione per la politica”.

Gli altri eventi

Un appuntamento molto interessante è previsto per domenica 25 settembre, giornata elettorale: dalle 18, infatti, andrà in scena “Bingo”, programma di iniziative e attività aperte a tutti con una mostra fotografica sulle elezioni nell'Italia del dopoguerra, le esibizioni del prestigiatore Auro Cardillo, della jazz band composta da Gabriele e Michelangelo Tommaso e della cantautrice Rania Khazour, seguite dalla proiezione del film “Bianco, rosso e Verdone”. Una parte importante di POV riguarderà la mostre tra cui “Guido Rossa fotografo”, dal 28 settembre al 23 ottobre, con le immagini di viaggio e alpinismo scattate dall'operaio e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979.

Il sostegno delle istituzioni

La rassegna ha avuto il sostegno delle istituzioni: “Il Polo del '900 - ha dichiarato l'assessora alla cultura della Città di Torino Rosanna Purchia – è un luogo importante della nostra storia su cui crediamo e su cui vogliamo investire”. “Per noi - ha aggiunto Gabriella Serratrice della Regione Piemonte – si tratta di un'istituzione fondamentale con cui abbiamo un rapporto stretto anche sotto il profilo della governance e della programmazione”.

Il programma completo è disponibile qui: https://www.polodel900.it/pov-point-of-view/

