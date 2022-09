Festa dei Nocciolini di Chivasso 2022: il programma di oggi venerdì 23 settembre

Ricchissimo il programma della tre giorni, dal 23 al 25 settembre. Il Giocachivasso, Food Circus, il concerto del duo Merenda-Victor e il djset con ToRadio le novità più attese.

Tante le novità per l'edizione 2022 di uno di quegli appuntamenti più sentiti dai cittadini.

Per Giocachivasso è stata predisposta una sinergia tra i negozi di Chivasso che si occupano di giochi e fumetti con le associazioni ludiche del territorio per dare un ulteriore impulso all'iniziativa.

Ci sarà spazio anche per il djset di Toradio, con Food Circus l'enogastronomia la farà da padrone, con ospiti musicali emergenti come Alessandro Merenda, già recente protagonista a Ritmika assieme a Manuel Victor.

Musica, food e divertimento

Con la festa dei Noccioli si inaugura l'impianto di filodiffusione permanente, che permetterà di trasmettere musica in diretta per tutto l'evento e che sarà usato anche per altre manifestazioni da qui in avanti.

La qualità del mercato enogastronomico e lo street food di assoluto valore, permetteranno di mangiare bene e di bere prodotti di qualità.

Vediamo nel dettaglio il programma di oggi, 23 settembre 2022:

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

Teatrino Civico

Ore 21.00

Food Circus

Spettacolo teatrale attorno al cibo ideato e condotto da Fabio Bongiorni.

Via Po

Ore 18.00 - 24.00

Street Food

Piatti della tradizione regionale piemontese e italiana.

Via Torino, 29

Dalle ore 20.00

Una storia lunga 100 anni

Festeggiamenti per il centenario del Caffè Pasticceria Bonfante di Chivasso in compagnia di Fabrizio Voghera, protagonista del musical Notre Dame de Paris, e dj set Gigi Delrio.

È gradita la prenotazione al n. 335 6035632.

Via Po – Area Intrattenimento

Ore 21.00

70 anni di televisione in musica

Le più belle sigle televisive a cura di Farfacoro di Orio Canavese