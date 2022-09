Pensionato di Moncalieri derubato, ma un passante intercetta il ladro

Il senso civico ancora esiste e ci sono persone che non si voltano dall'altra parte se sono testimoni di brutti episodi. Mercoledì un pensionato di Moncalieri che passeggiava in via Peschiera è stato scippato del borsello da un giovane che evidentemente lo aveva preso di mira da lontano.

Dopo aver portato a termine la sua azione il ladro pensava di essere al sicuro, ma un passante che aveva assistito alla scena si è messo ad inseguirlo, bloccandolo poco dopo e recuperando il maltolto.

Il malvivente, per evitare di essere arrestato, ha mollato il borsello e si è dileguato, ma almeno l'anziano ha potuto riavere quello che gli era stato sottratto solo pochi secondi prima.