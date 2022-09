Spaccio, prostituzione e rifiuti all'Arrivore. I residenti al Comune: "Riqualificatelo, anche noi paghiamo le tasse"

Spaccio, prostituzione anche minorile e discarica abusiva: è questo lo stato di profondo degrado in cui versano il parco Stura e dell'Arrivore . E 486 torinesi si sono mobilitati per chiedere al Comune di riqualificare questo angolo di Torino nord, a due passi dal ponte Ferdinando di Savoia.

Persona in giro con una mannaia

"Avevamo raccolto - spiega Andrea Canavese, primo firmatario della petizione - ben 1.232 firme, ma l'Urp ne ha ritenute valide solo un terzo. Siamo dei contribuenti della Città che chiedono di risistemare quest'area, che ha un potenziale enorme. L'anno scorso ho incontrato una persona che girava con una mannaia". Andrea è accompagnato dalla figlia di 10 mesi e dalla moglie Giovanna: la piccola e la madre non vengono mai da sole a passeggiare lungo il fiume per paura di brutti incontri. "Da qui - aggiunge la donna - arrivi a Strada Settimo e alla Colletta: non capiamo perché li sia tutto curato e qua no".