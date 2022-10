Tronchi sul tracciato, staccionate e fontane rotte: sentieri collinari nel degrado. Tresso: "A breve interventi"

Tronchi e rami spezzati sul tracciato, staccionate rotte, cestini divelti, fontane non utilizzabili e segnaletica informativa imbrattata. È questa la condizione in cui presentano i percorsi della collina, denunciata dalla consigliera del M5S Tea Castiglione tramite un'interpellanza discussa oggi in Sala Rossa. "Percorrendo i sentieri dei nostri parchi collinari - ha sottolineato l'esponente pentestellata - si rileva una preoccupante mancanza di manutenzione ordinaria".