Lunadora Park si prepara per una grande festa finale

Gran finale di Lunadora, il progetto che da un anno anima con eventi culturali e di promozione sociale il quartiere Aurora sul tratto di Lungo Dora Napoli.

Il terzo e ultimo appuntamento con Lunadora Park è in programma domenica 2 ottobre, dalle 10:30 del mattino alle 23. Confermate molte delle attività che hanno accompagnato cittadini e passanti negli ultimi mesi. Si tirano così le fila di una programmazione intensa e costante che ha animato il Lungo Dora torinese dall’autunno 2021. Una scommessa nata da progettualità ed entusiasmi del Bando ToNite della Città di Torino, una solida e virtuosa collaborazione tra isole aps, Locanda sul Fiume, Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, Associazione Pigmenti e Asilo Bianco APS.

Un progetto corale e inclusivo per promuovere arte e cultura, reti tra enti e legami tra cittadini. L’idea cardine è fare partecipare le persone, portarle in strada, accompagnarle in attività per conoscere, esplorare e vivere quanto accade, di positivo, in un quartiere non semplice. Dopo un anno, la consapevolezza è quella che tanto sia stato fatto, e tanto sia ancora da fare.

Un piccolo passo che per alcuni residenti non è ancora abbastanza, ma che per molti ha già lasciato un segno importante, da portare avanti con il medesimo scopo: la cura e il benessere di un’intera comunità.

LUNADORA PARK di domenica 2 ottobre, patrocinato dalla Città di Torino, mantiene il suo cuore pulsante sul Lungo Dora Napoli davanti alla sede di due tra i partner coinvolti, isole e Locanda sul Fiume. Il tratto di Lungo Dora da corso Vercelli a via Mondovì sarà chiuso al traffico per permettere lo svolgimento di tutte le attività in programma che si alterneranno, come d’abitudine, intorno al Photo Book Corner, centro nevralgico del progetto, unità mobile intelligente sotto gli alberi del Lungo Dora. Un'idea semplice che continua a mettere sul suo ricchissimo piatto un programma pensato per coinvolgere tutto il quartiere e chi, soprattutto, lo abita e vuole viverlo. Una giornata di festa accompagnata da tante attività: radio, installazioni di opere d’arte luminose esposte sui balconi lungo la Dora, yoga, book crossing, laboratori, concerti, dj set, sport, workshop, sostenibilità, street art tour.

Durante Lunadora Park, le e gli abitanti di Lungo Dora Napoli sono invitat* a partecipare a una foto di quartiere, a cura di Fondazione di Comunità Porta Palazzo. Sarà allestito uno spazio dove una fotografa scatterà delle istantanee alle vicine e vicini di casa, come ricordo delle iniziative promosse dal progetto Lunadora. Le foto saranno esposte nell’area dell'evento, insieme a quelle scattate durante la Festa dei Vicini di Borgo Dora, e sarà possibile chiederne una copia.