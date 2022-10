Auto a tutta velocità su corso Sella, il Comune: "Rifacciamo le strisce pedonali e la segnaletica"

Auto a tutta velocità su corso Quintino Sella, che nelle ore di punta si trasforma in un "circuito di Formula Uno": è questa la denuncia in Sala Rossa della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano. Al mattino e alla sera il traffico su corso Casale - nel tratto tra piazzale Marco Aurelio e corso Gabetti - è congestionato e così molti automobilisti si spostano in via Boccaccio, per poi giungere in corso Sella. Complice il fatto che nel tratto da Largo Tabacchi fino a corso Gabetti non ci sono semafori molti automobilisti, non rispettano il limite di velocità.

Strisce pedonali non rispettate