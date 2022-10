Molinette, crolla un controsoffitto alle 4 di notte: molta paura, ma nessuna persona coinvolta

Un grosso spavento, rumore e polvere, ma fortunatamente nessuna persona coinvolta nel crollo di un controsoffitto in un corridoio delle Molinette di Torino.



I fatti si sono verificati questa notte, intorno alle 4, per motivi ancora da chiarire. Anche se i sospetti sulla dinamica riguardano i tiranti che potrebbero aver ceduto, oppure la canalina metallica dove passano alcuni cavi. Sono già al via le opere di ripristino, mentre fin dai primi minuti, rilevato il problema, la zona è stata messa in sicurezza.