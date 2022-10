Ex Embraco, ricollocati il 40% dei lavoratori. Chiorino: "Manteniamo la promessa di non lasciare indietro nessuno"

Il 40 per cento dei lavoratori coinvolti nella vicenda Ex Embraco, dall’avvio del progetto di ricollocazione in febbraio ad oggi, ha trovato un'occupazione, compresi coloro che nel frattempo sono andati in pensione. È quanto emerso dalla riunione organizzata nei giorni scorsi dall’assessore Elena Chiorino su richiesta di Fim, Fiom, Uilm, Uglm e svoltasi presso l'Assessorato al Lavoro per fare il punto sull’attività di monitoraggio del percorso di ricollocazione dei lavoratori realizzato in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro.

PATTO DI RICOLLOCAZIONE PER 216: LA META' LAVORA Dei 373 lavoratori coinvolti, 216 hanno aderito al patto di ricollocazione: ad oggi quasi la metà ha trovato un’opportunità lavorativa. I settori in cui sono stati ricollocati in questo lasso di tempo riguardano prevalentemente i servizi, l’industria e l’agricoltura. Diversi gli elementi rilevanti che emergono dal lavoro svolto da Apl, su mandato regionale, per i lavoratori coinvolti, primo fra tutti che 159 lavoratori (sui 216 che hanno aderito il patto) hanno trovato almeno un’opportunità lavorativa con contratto variabile. Per garantire un aggiornamento costante dei lavoratori è stata creata una vetrina delle opportunità occupazionali inviate ai lavoratori con una cadenza quindicinale: 200 le vacancies promosse. A dicembre verrà fatto un ulteriore monitoraggio: nel frattempo l'auspicio è che la forbice dei disoccupati vada sempre più a diminuire. Ci sono offerte di lavoro in corso - le selezioni ci saranno entro il mese di ottobre - a cui hanno partecipato alcuni lavoratori; una trentina di lavoratori già profilati e chiamati dai centri per l'impiego infine potrà beneficiare degli interventi a valere sul Programma GOL – Garanzia Occupabilità dei lavoratori. Al fianco dei lavoratori, oltre all'Assessorato e ai sindacati anche il Terzo Settore: la Fondazione Don Mario Operti che APL ha coinvolto in fase di progettazione, ha messo a disposizione una task force dedicata composta da 21 volontari che hanno accompagnato i lavoratori in questo difficile percorso.

L'ASSESSORE: "LAVORO VIRTUOSO DELLA REGIONE"