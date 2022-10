La Prosciutteria Firenze arriva a Torino e cerca personale

In piazza Vittorio numero 20/B sarà possibile gustare taglieri di salumi della loro azienda a Montespertoli, nel Chianti fiorentino, oltre a schiacciate, formaggi, tartare e vini. E La Prosciutteria cerca anche personale per l'apertura. Nel dettaglio il locale ha pubblicato diversi annunci per trovare direttore di punto vendita, camerieri dk sala e banconisti. Ulteriori informazioni nella foto sottostante.