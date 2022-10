Il commercio soffre anche a Moncalieri, ma dal 2020 più aperture che chiusure nel centro storico

Prima l'emergenza Covid, con il lockdown e poi le tante limitazioni. Da qualche mese a questa parte il caro bollette, che rischia non solo di mangiare ogni forma di ricavo ma di produrre costi insostenibili per la gestione. Eppure a Moncalieri il commercio, pur soffrendo, dal 2020 a questa parte registra più aperture che chiusure.

I numeri degli ultimi due anni e mezzo

Segno di una vitalità del settore, che ha saputo sempre fare fronte alle difficoltà che si sono manifestate di volta in volta negli ultimi due anni e mezzo. Il centro storico di Moncalieri ha avuto nel 2020 cinque chiusure e nove aperture, nel 2021 ci sono state quattro entrate ed altrettante uscite, finora nel 2022 cinque aperture e tre cessazioni.

Certo, nelle strade più periferiche e non in quelle che conducono al 'salotto buono' della città sono diverse le insegne spente, ma il commercio vuole essere più forte di tutto, comprese le polemiche che vi erano state con l'Amministrazione, a seguito della decisione di pedonalizzare il centro storico e renderlo 'off limits' per le auto.

Ferrero: "350 mila euro dalla Regione per le nuove attività"

Per questo, l'assessore Angelo Ferrero ha deciso di presentare, a nome della Città, una richiesta alla Regione, nell’ambito dell'istituzione del Distretto urbano del commercio: "Intendiamo chiedere 350 mila euro per aiutare chi desidera aprire una nuova attività oppure rinnovare quella già esistente, per fornire un supporto ai negozi di Moncalieri". Ferrero non usa giri di parole: “Siamo consapevoli delle difficoltà dei commercianti. Non possiamo intervenire direttamente sul caro bollette, però vogliamo che i nostri negozi diventino più attraenti e competitivi”.

"Riqualificare i dehors e aiutare i negozi"

L'idea è quello di incentivare l'apertura di nuove attività e, nel contempo, aiutare quelle esistenti creando un fondo per l’efficientamento energetico ed uno per rifare le vetrine. "L’idea è poi aiutare gli esercizi pubblici a riqualificare i dehors, in modo da continuare il percorso avviato lo scorso anno con il nuovo regolamento che punta a renderli omogenei su tutta la città”, ha aggiunto l'assessore.

Per fare in modo che la 'tempesta perfetta' che da 30 mesi si è scatenata su un intero settore possa essere superata senza ulteriori problemi. In attesa che dal (nuovo) Governo arrivino aiuti e buone notizie sul fronte bollette.