Via Genova pronta alla ripartenza: a breve al via i cantieri di riqualificazione

Partiranno a breve i lavori su via Genova, nel tratto di strada, tra le vie Giaglione e Millefonti, rimasto interdetto al passaggio dopo essere stato sequestrato in seguito al drammatico incidente del 18 dicembre scorso.

A distanza di quasi un anno dalla tragedia in cui persero la vita tre operai, Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, l'area, ancora oggi dissestata, potrebbe tornare a essere fruibile già entro la fine di quest'anno.

Ultimo sopralluogo della Circoscrizione 8

Ieri mattina l’ultimo sopralluogo della Circoscrizione 8, insieme ai tecnici della Viabilità per coordinare i lavori di rifacimento di marciapiedi, carreggiata e nuova illuminazione pubblica.

“Lavoriamo per restituire l'area totalmente riqualificata, a beneficio di tutti, pedoni ed autovetture, nel più breve tempo possibile” commentano il presidente Massimiliano Miano e il coordinatore Alberto Carta Loi.

"A dicembre di quest’anno vorremmo organizzare un evento in memoria dei tre ragazzi e vorremmo farlo senza barriere. Potrebbe essere un bel segnale nei confronti delle famiglie e dei residenti che ogni giorno convivono con questa tragedia. Stiamo cercando di fare il più in fretta possibile".

Oltre ai tempi, restano da stabilire (e trovare) le risorse: "Non è facile di questi tempi. Serviranno dai 120 ai 130 mila euro circa - spiega Miano -. Il tutto per rimettere a posto la sezione stradale e quella del marciapiede".

Ritorno alla vita per le attività economiche

Intanto la vita prosegue in via Genova e le attività commerciali piano piano cominciano a rinascere, come nel caso del nuovo bar Caffè Ristretto, che tre settimane fa ha aperto alla clientela.