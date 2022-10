Processo Pasquaretta, Appendino: "Non mi sono mai sentita minacciata"

"Non mi sono mai sentita minacciata". Chiara Appendino, oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle, si è presentata in tribunale a Torino per testimoniare nel processo in cui Luca Pasquaretta, suo portavoce ai tempi in cui era sindaca del capoluogo piemontese, è imputato di estorsione.

Secondo la ricostruzione della procura, Pasquaretta, una volta terminato l'incarico, avrebbe esercitato pressioni indebite per ottenere un nuovo lavoro. Appendino, però, ha detto di non avere mai avuto l'impressione di essere sotto ricatto: "Se ho aiutato Pasquaretta è per gratitudine nei suoi confronti". L'ex sindaca, peraltro, non si è costituita parte civile.

La difesa di Pasquaretta afferma che tra i due i rapporti rimasero ottimi, come fra l'altro dimostra il frequente scambio di messaggi. L'ex portavoce della sindaca è chiamato a rispondere anche di peculato per una consulenza prestata al Salone del Libro: secondo l'accusa, avrebbe preso 5.000 euro senza svolgere l'incarico.

La difesa però dispone di un video in cui il direttore della kermesse, Nicola Lagioia, nel corso di una conferenza stampa lo ringrazia, insieme ad altri numerosi collaboratori, per avergli dato "un po' di consigli preziosi".