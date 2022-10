Via Breglio sprofonda nel degrado, tossicodipendente nuda si buca in pieno giorno. Negozi assaltati: "Ora basta"

Una donna completamente nuda, che si buca in pieno giorno. Davanti a tutti. Basta un'immagine a far capire il profondo degrado che si respira in via Breglio, nella parte più vicina a corso Venezia.



Lo spaccio e il consumo di droga stanno letteralmente facendo sprofondare l'area nell'illegalità, con un continuo via vai di tossicodipendenti, spaccio a ogni ora del giorno e della notte e prostituzione. Con donne che, come la persona ritratta in foto di spalle, per disperazione vendono il proprio corpo per avere una dose. Una tragedia che si consuma di continuo, senza sosta.



"Stiamo Vivendo una situazione tragica, inesorabile di microcriminalità" afferma scollato Vito Gioia, direttore dell'Associazione di Commercianti. "Tutti i giorni - prosegue Gioia - i negozianti subiscono furti, tentativi di furti di cibo, molestie".



Il risultato? Clienti che scappano, impauriti. "Hanno paura, i tossicodipendenti allontanano i clienti, perché non è bello girare tra persone moleste, spesso violente, che rendono il quartiere insicuro". "Bisogna intervenire adesso, subito" è l'appello lanciato da Vito Gioia.

I commercianti hanno anche diffuso le immagini di un furto di bici avvenuto in pieno giorno. Un altro episodio che certifica la mancanza di sicurezza nel quartiere.