Ennesima truffa ai danni di anziani, finti operai raggirano una pensionata di Nichelino

Dopo i finti carabinieri, quelli che si spacciavano per tecnici del gas o della luce piuttosto che i sanitari dell'Asl per tamponi di controllo a domicilio, in cintura sud l'ultimo allarme è quello dei falsi operai.

Vittima, come purtroppo è diventata prassi, le persone anziane, specie quelle che vivono da sole. L'ultimo caso è successo nei giorni scorsi a Nichelino, in zona Crociera, dove due uomini con la mascherina hanno iniziare a bussare alle porte, chiedendo di poter entrare per prendere le misure per installare un'impalcatura.

Una pensionata si è fatta convincere e in pochi minuti la truffa si è compiuta: i due si sono recati sul balcone con un aggeggio che emetteva suoni, con uno che distraeva la persona anziana ed un altro che subito si fiondava in camera da letto per fare razzia di ogni cosa che trovava. I due poi si sono dileguati alla svelta e appena l'anziana si è accorta dell'accaduto non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri per denunciare l'accaduto.