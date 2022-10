Xming e Futurama modellano un autunno su misura di bambino

Xming e Futurama proseguono tra i colori dell’autunno. I progetti triennali finanziati dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà̀ educativa minorile promuovono la nuova programmazione sul territorio di riferimento nei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera.



Il nuovo programma dal 17 Ottobre al 15 Dicembre (per XMING) e dal 17 Ottobre al 15 Novembre (per FUTURAMA), garantendo l’attuazione di tutte le misure preventive per lo svolgimento delle attività in sicurezza, propone attività, giochi e laboratori ai bambini da 0 agli 11 anni e le famiglie presso i diversi luoghi del territorio. I calendari e le informazioni sono disponibili al seguente link.



L’accesso alle attività è libero e gratuito Un’opportunità per le famiglie del territorio e per tutti i bambini che potranno vivere dei pomeriggi all’insegna del gioco, della creatività, del movimento e della musica. I progetti, con le loro iniziative che si realizzano con il partenariato dei 6 Comuni e del CIdiS, intendono sostenere le reti locali e la comunità educante attraverso la realizzazione di laboratori, workshop, eventi e focus group che promuovono e rinforzano le competenze trasversali, emotive e cognitive dei bambini e favoriscono l’incontro e le relazioni tra famiglie. Per informazioni info@xming.it oppure info@progettofuturama.it