Campagna di crowdfunding per un "giardino culturale" lungo i Murazzi

Solo ieri è stata annunciata la volontà del Comune di mettere a bando i locali all'interno delle arcate dei Murazzi, ancora vuote.

Domani, partirà anche un'altra iniziativa, quella di Magazzino sul Po e Terzo Paesaggio, per rendere di nuovo fruibile tutta l'area dei Murazzi, una volta centro delle Movida notturna.

Da venerdì 14 ottobre inizia infatti la campagna di raccolta fondi "FIUMEDENTRO", uno spazio pubblico a base culturale, aperto e inclusivo.

Grazie al sostegno del festival di architettura di Bottom Up!, la comunità di Magazzino sul Po ha infatti immaginato un nuovo modo per rendere i Murazzi un luogo accessibile a tutte le ore del giorno, tutti i giorni, attraverso la creazione di un giardino culturale con soluzioni architettoniche di cui potrà usufruire la collettività. L'area interessata in particolare sorgerà in prossimità dell'associazione Magazzino del Po, per un totale di circa 20 metri di lunghezza.

Il progetto

L’idea prevede la realizzazione di una struttura modulare e multifunzionale esterna e di aree verdi e zone d’ombra che diventino il punto di avvio di un processo di attivazione dello spazio pubblico.

Si compone anche di pedane, quinte e vele, con pitturazione a terra che attivino usi molteplici, creando una stretta relazione con il fiume.

"FIUMEDENTRO - spiegano da Magazzino sul Po - mira a coinvolgere cittadini, studenti, artisti, organizzazioni, imprese e istituzioni, chiamati a ridare valore allo spazio pubblico come luogo di relazione multispecie, spazio dell’inatteso e della sorpresa, comunità educante, zona aperta a una filiera culturale di prossimità".

La campagna di crowdfunding

La campagna di crowdfunding partirà il 14 ottobre 2022 alle ore 8 e sarà possibile sostenerla sulla piattaforma di Produzioni dal Basso al seguente link: https://sostieni.link/32199

L’importo richiesto di 30 mila euro consentirà a Magazzino sul Po di realizzare le strutture ideate da Terzo Paesaggio.