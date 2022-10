Spaccata in una tabaccheria di Moncalieri nella notte, bottino di alcune migliaia di euro tra soldi e sigarette

Spaccata in una tabaccheria, bottino di alcune migliaia di euro: indagano i carabinieri

Non è stato un bel risveglio per i titolari del bar tabacchi Paris, in strada Carignano a Moncalieri.

Nella notte una spaccata ha consentito ad alcuni malviventi di introdursi nell'attività, portando via stecche di sigarette e denaro per un valore di diverse migliaia di euro. Quando è scattato l'allarme, i ladri sono stati più veloci dei carabinieri, riuscendo a fuggire, forse grazie all'aiuto di un'auto parcheggiata nelle vicinanze.

Ora i militari dell'Arma sperano di recuperare indizi utili dalla visione delle immagini delle telecamere.