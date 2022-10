"La solidarietà è partita": Nichelino scende in campo per aiutare gli alluvionati delle Marche

"La solidarietà è partita": non è solo un gioco di parole, ma il motto con cui Nichelino chiama a raccolta tutti per un pomeriggio di calcio e solidarietà.

Ancora calcio e beneficienza

Domenica 16 ottobre, nella sede dell'ASD Onnisport, in via Berlinguer, che a maggio aveva già ospitato la 'Partita del cuore' tra politici di Nichelino e Moncalieri per raccogliere fondi per i profughi ucraini, stavolta è in programma un incontro benefico di calcio a 7, con l'aggiunta di danza e musica per allietare i presenti.

Aiutare le Marche alluvionate

L'obiettivo è raccogliere fondi per sostenere le famiglie delle vittime delle Marche colpite dalla tremenda alluvione dello scorso 15 settembre.