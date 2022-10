C'è un Magazzino a San Salvario che custodisce le radici della musica torinese: primo disco per la nuova band di Stefano Caire

C'è un Magazzino a San Salvario in cui non si accatastano oggetti, né disordine. E' un luogo "sacro" in cui invece si custodiscono alcune delle radici più profonde della scena musicale torinese, che alla fine dello scorso millennio ha saputo proporre sulla scena (inter)nazionale gruppi e visioni del mondo decisamente innovative.



Uno dei testimoni di questa scena musicale è Stefano Caire, bassista e componente di band come Loschi Dezi, Karamamma e Mau Mau. E che oggi rilancia l'avventura proprio con i Magazzino San Salvario, che il 26 ottobre presenteranno il disco di debutto con un concerto al Lambic, in via Agudio 46.



Con lui, sul palco, Giovanni Caire alle chitarre, Dario Scotti tastiere e voce e Massimo Tiso, alle pelli della batteria. Il loro è un genere che definiscono "grunge cantautoriale" e il modo per scoprire come si incrociano (e soprattutto dove) De Andrè e Seattle, è andarli a sentire dal vivo. Oppure schiacciare play sul disco che porta il loro stesso nome e contiene 10 tracce per 40 minuti di ascolto.



Quello del Lambic sarà il primo di una serie di eventi che scandiranno i prossimi mesi. E oltre al supporto fisico, sarà possibile ascoltarlo anche in digitale su Spotify, Apple Music e gli altri canali.