A Moncalieri una "stanza rosa" diventa il rifugio per le donne vittime di violenza

A Moncalieri c'è un luogo nuovo in cui le donne che si sentono minacciate o che hanno subito violenza posso trovare rifugio. Presso la caserma dei carabinieri di corso Savona è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato la "stanza rosa", per fare in modo che trovi ascolto e protezione chi è stata vittima di aggressioni o minacce.

Un rifugio per le donne vittime di violenza

"E' stato un onore essere accanto al sindaco Paolo Montagna e al Comandante dei carabinieri, il Maggiore Marco D’Aleo, per tagliare il nastro di questa Stanza Rosa: lo abbiamo immaginato e realizzato insieme", ha raccontato l'assessore alla persona Silvia Di Crescenzo. E’ nata così dalla collaborazione tra l’Arma e la Città di Moncalieri: la Stanza Rosa sarà uno spazio dedicato, riservato e accogliente, nel quale i militari potranno aiutare le donne che hanno subito violenza a denunciare l'accaduto.