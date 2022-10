Un fine settimana da tutto esaurito a Moncalieri per la fiera del bollito

Pro Loco Moncalieri, in collaborazione con l’Associazione Macellai di Moncalieri e il Circolo Culturale Saturnio, ha archiviato anche l’edizione della Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito del 2022 facendo il pieno di pubblico e il tutto esaurito alle sue cene. Il programma è stato aperto sabato 15 ottobre sera con la cena della Bagna Càuda che è stata realizzata in collaborazione con il Comitato Manifestazioni Carignano e con Coldiretti (che ha fornito le verdure), nella tensostruttura ottimamente allestita di Borgo Navile.

Domenica 16 ottobre la giornata clou: fin dalle prime luci del mattino i rappresentanti dell’Associazione Macellai di Moncalieri han cucinato i 1.500 kg circa di pregiati pezzi di carne per il Gran Bollito Misto, coprotagonista della classica kermesse autunnale moncalierese, nell’enorme pentolone posizionato in Borgo Navile. La manifestazione ha quindi aperto i battenti alle 9 con gli stand enogastronomici, le bancarelle di artigianato e quelle dei Maestri artigiani dei Subièt, pronti ad accogliere le migliaia di visitatori accorsi durante la giornata. La cerimonia di inaugurazione alle 11 ha visto tagliare il nastro il Sindaco Paolo Montagna e l’Assessore Angelo Ferrero, presenti anche l’Onorevole Fabrizio Comba, gli Assessori Davide Guida e Giuseppe Messina, i Consiglieri Comunali Silvano Costantino, Roberto Fiumara, Roberto Giacotto, Pasquale Iorfino, Sabrina Minenna e Christian Salerno che è anche Capogruppo Consiliare, unitamente al Comandante del Primo Reggimento Carabinieri Colonnello Andrea Intermite e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Moncalieri Luogotenente Antonio Sciarretta, presente inoltre il Sindaco di Cervere Corrado Marchisio (località prossima ad un gemellaggio gastronomico tra il suo celebre porro e l’altrettanto nota trippa di Moncalieri), oltre naturalmente ai rappresentanti delle Associazioni organizzatrici: Pro Loco Moncalieri, Associazione Macellai di Moncalieri e Circolo Culturale Saturnio.

Subito dopo le Autorità civili e militari hanno passato in rassegna tutto il percorso espositivo della Fëra in Via San Martino e Via Matteotti, accompagnati dalla Filarmonica di Moncalieri, che già si era esibita fin dalle 10 del mattino presso l’Arco di Borgo Navile. Il corteo è poi entrato al Museo dei Subièt, aperto in modo straordinario tutto il giorno fino alle 17, dove la Presidente Wanda Sorbilli ha accolto gli Ospiti, dando anche il via alla premiazione del Concorso ‘La filastrocca viene a scuola’, che ha visto partecipare cento studenti delle Scuole Medie Nino Costa e Piero Canonica di Moncalieri, e le cui classi vincitrici sono state premiate dalle Autorità presenti e dallo scrittore Gianluca Caporaso, che, dopo la consegna dei premi, ha donato ai ragazzi e agli adulti presenti una lezione di Laboratorio sulla scrittura poetica.

Alle 12 la distribuzione di Sua Maestà il Bollito ha avuto inizio e l’oltre migliaio di persone accorse per avere la propria porzione di bollito (accompagnata da salse, pane, una bottiglietta di acqua o un bicchiere di vino) cotto nel pentolone, da consumare nella tensostruttura di Borgo Navile oppure da portarsi a casa propria, ha potuto deliziarsi il palato con le carni bovine e suine fornite, preparate, cotte e servite dall’Associazione Macellai di Moncalieri, che ha terminato verso le 16.30 la distribuzione della carne, ricordando che parte del ricavato sarà destinato in beneficienza, anche con l’offerta di un pasto a base di carni pregiate da bollito per tutti gli ospiti della Casa di Riposo Vitrotti di Moncalieri.

Da evidenziare che lungo la giornata e per le vie della Fëra si è esibita la Band Dixie Six, Gruppo Jazz itinerante, in collaborazione con il Moncalieri Jazz Festival e il suo fondatore Ugo Viola, allietando i numerosissimi visitatori della manifestazione. La presentatrice Elia Tarantino anche in questa edizione ha ripreso la Fëra e presto una puntata della sua trasmissione Mosaico la vedrà protagonista su Primantenna.

La giornata fieristica si è chiusa alle 18, ma alle 20 tutti coloro che si erano prenotati per la cena con il Gran Fritto Misto alla Piemontese, a cura della Taverna di Frà Fiusch, Chef Ugo Fontanone, presso la tensostruttura di Borgo Navile, han potuto accomodarsi ai tavoli e prepararsi a fare un’esperienza di gusto tipicamente subalpina e di antica tradizione culinaria.