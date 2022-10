Dopo Artissima, c’è Diffusissima: il primo fuori salone torinese trasforma i locali in gallerie d’arte

Alvin, da conduttore radio a pop artist ad ambassador di Diffusissima, il nuovo format che intende diffondere l’arte nei luoghi che solitamente non la ospitano e spesso sono poco conosciuti dagli stessi torinesi.

L’iniziativa, in programma dal 24 ottobre al 6 novembre, parte dalla rete di esercizi commerciali che avevano partecipato al progetto ArtàPorter.

Partito a gennaio, trova una sua messa in atto anche durante la settimana dell’arte in cui la parola chiave è scoperta. Scoperta dei luoghi e della città. 16 eventi, 60 locali coinvolti per oltre 100 artisti e 2000 operetra pitture, sculture e arte digitale saranno protagonisti di questo fuori salone che si snoda da Piazza Statuto ai Murazzi, passando per via Po. Un evento diffuso, non una fiera dell’arte, che attraversa la città per due intere settimane che apre alcuni luoghi solo in occasione dell’evento come lo Scalo Vallino e l Liuteria Piemontese.

Non una kermesse dell’arte, ma in iniziativa per vivere la città uscendo dalle grandi fiere come Artissima e Paratissima. Seguendo una nuova mappa creata ad hoc per l’arte in città, si troverà la propria strada (anche attraverso un QR code in formato digitale), per orientarsi tra i numerosi host e tra gli eventi e vernissage proposti dall’iniziativa. Sarà inoltre possibile portarsi via subito a casa con sé un’opera d’arte, acquistandola direttamente con il proprio smartphone, sia che si trovi sulla parete di un club, in uno studio professionale o in mostra.

“Vogliamo essere lo slow food dell’arte. Abbiamo reso accessibile l’acquisto dell’opera” commenta Dario Ujetto. “Siamo dinamici e vogliamo essere un movimento dell’arte per far crescere una comunità per far diffondere l’arte nei luoghi comuni” aggiunge Massimo Gioscia.

Alvin, brand ambassador e artista

Alvin stesso sta portando avanti come artista un progetto proprio con art à porter. Il conduttore ha già lanciato i suoi NFT e durante Diffusissima ne presenterà un altro. Primo appuntamento della kermesse sarà al mercato centrale lunedì 24 ottobre dalle 18.

Per info: https://artaporter.it/diffusissima/