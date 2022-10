Grugliasco, "Krama" del Collettivo 6tu riapre stasera le porte del Teatro Le Serre

Il Teatro Le Serre riapre le porte, dopo la pausa estiva, questa sera, venerdì 21 ottobre, alle 21, con lo spettacolo Krama di Collettivo 6tu, nell’ambito della stagione teatrale 2022/23 della Città di Grugliasco, che ha già preso il via nelle settimane addietro presso il teatro Perempruner.

In Krama tutto funziona grazie all'equilibrio tra gli elementi. Non c'è prevalenza di un elemento a discapito dell'altro ma ogni parte dello spettacolo sta in piedi perché ogni componente dà e riceve le proprie emozioni e quelle dei compagni. La reciproca fiducia permette di creare atmosfere armoniche nelle quali è possibile cogliere energia, affiatamento e sostegno: tutti ingredienti fondamentali alla realizzazione di un percorso condiviso e solido. In scena diverse personalità che, fondendosi, danno vita a situazioni nuove e uniche. La giovane compagnia, formatasi nel 2021, è composta integralmente da giovani circensi formatisi presso l’Accademia di Fondazione Cirko Vertigo. I suoi componenti vengono da ogni parte del mondo: Sara Frediani, Rachele Grassi e Alessandro Campion dall’Italia, Emmanuel Caro dall’Argentina, Carlos Rodrigo Parra Zavala dal Messico, Eleni Fotiou dalla Grecia. Ognuno di loro è specializzato in discipline differenti che spaziano dal palo cinese alla corda molle, dalla roue cyr alla corda aerea fino al cerchio e alle cinghie aeree. Ognuna di queste specialità viene portata in scena in modo non convenzionale: il punto di vista innovativo proposto da questi giovani artisti cattura lo spettatore che non sa, durante lo spettacolo, cosa aspettarsi nel quadro successivo. Krama, alla cui realizzazione ha collaborato la tutor artistica Alessandra Simone, è una co-produzione del centro blucinQue/Nice.

I biglietti per la serata sono in vendita su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/krama/188066 (12 euro intero, 9 euro ridotto convenzionati, under 14 e over 65), oppure tramite l’APP blucinQue Nice o ancora presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco (per informazioni e prenotazioni biglietteria@blucinque.it).