'Percorsi', il progetto di Compagnia di San Paolo per gli studenti delle superiori: borse di studio fino a 8000 euro

'Percorsi', il progetto di Compagnia di San Paolo per sostenere gli studenti delle superiori

Giunge alla sua dodicesima edizione “Percorsi”, programma promosso dalla Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Percorsi moltiplica x4 i risparmi di studenti e studentesse di IV e V superiore che scelgono di proseguire gli studi nell’istruzione terziaria, all’università o in un ITS.

IL PROGRAMMA

Da dodici anni con Percorsi; gli studenti e studentesse di Torino e della Città Metropolitana possono ottenere fino a 8.000 Euro a fondo perduto da usare per le spese connesse al loro percorso di studi e alle attività formative e culturali: dalle tasse scolastiche e universitarie all’acquisto di libri, dagli abbonamenti ai trasporti ai viaggi studio, ma anche per l’acquisto di un tablet o di un PC.

Per aderire a Percorsi è necessario essere residenti a Torino o nella Città Metropolitana di Torino, frequentare la quarta o la quinta superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali, di scuole pubbliche e paritarie), avere meno di 30 anni e avere un ISEE inferiore o uguale a 15.000 Euro.

La domanda di adesione a Percorsi deve essere compilata sul sito www.progettopercorsi.it entro il 20 novembre. I posti disponibili sono 300.

Dal 2010 ad oggi oltre 2.700 studenti residenti nella Città metropolitana di Torino hanno beneficiato di Percorsi e attualmente sono 1.100 gli studenti attivi nel progetto. Solo tra gennaio e ottobre 2022 Percorsi ha erogato a fondo perduto 781.571 euro.

Il 40% delle spese affrontate dagli studenti con il supporto di Percorsi hanno riguardato l’acquisto di PC e altri device. Seguono le tasse universitarie per il 27% e le spese per l’affitto (6%) richieste da quanti scelgono di studiare in altre città di Italia o d’Europa.

Una valutazione prodotta da un ente di ricerca indipendente mostra come gli studenti entrati in Percorsi nel 2014 e nel 2015 hanno mostrato una più alta probabilità di iscriversi all’università (+13%), di sostenere almeno due esami al primo anno (+25%) e di iscriversi al secondo anno (+20%).

Nella sola città di Pinerolo dal 2010 ad oggi, Percorsi ha sostenuto 20 studenti attraverso 63.703,19 € di erogazioni a fondo perduto, nella città di Grugliasco, 47 studenti attraverso 169.194,13 € di erogazioni.

COME FUNZIONA

Le erogazioni a fondo perduto sono legate ai risparmi effettuati nel corso del programma, la cui durata massima è di sei anni. La cifra accantonata dalla famiglia ogni mese con regolarità (da 5 a 50 Euro al mese, fino a 2.000 Euro in totale) sarà quadruplicata dall’Ufficio Pio per le spese riguardanti le attività formative e culturali. Al termine del progetto la cifra risparmiata torna a piena disposizione della famiglia.

Durante il programma, sono previsti appuntamenti di formazione e di consulenza dedicati agli studenti e alle loro famiglie, per utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione.

LA CAMPAGNA

Percorsi ha lanciato sui canali Instagram e Facebook (@progettopercorsi) la campagna di informazione indirizzata agli studenti e alle loro famiglie.

Percorsi, infatti, per molti studenti è un’opportunità che non sapevano di poter cogliere, che permette di fare #SpazioAlFuturo dando loro la possibilità di seguire le proprie aspirazioni di studio e professionali a prescindere dalla condizione economica.