Con Aiace tornano le matinée al cinema: al via la nuova rassegna dal 28 ottobre

"Ricreare una comunità del cinema": questo l’obiettivo della nuova stagione di Aiace. Gli organizzatori si sono posti come domanda principale proprio come fare per un 'Ritorno al cinema' e sfruttare le potenzialità della sala.

“Momento per cambiare e celebrare l’innovazione”, spiega la neo presidente Barbara Bruschi. E così nella sala del Cinema Centrale dove Aiace nasce nel 1973 è stata presentata la stagione che promette di guardare a nuove prospettive.

Programma

L'idea di base dell’associazione è quella di riproporre "cose nuove" e "cose del passato cadute in disuso", e al tempo stesso usare la sala con iniziative inattese.

Schegge

Una volta al mese per un anno la proposta è di domenica mattina, riprendendo le matinée al cinema. Trasformare la sala in cui non solo ci sarà la proiezione, ma anche gli incontri con gli artisti, i professionisti del cinema e i critici. Alla fine, ci sarà la possibilità di fare un brunch insieme agli ospiti.

Si parte oggi, domenica 23 ottobre, con Giorgio Li Calzi che parlerà della proiezione “Round Midnight”.

Robert Doisneau

In corrispondenza con la mostra Robert Doisneau a Camera, dal 24 novembre e 2 febbraio è in programma la proiezione di tre film francesi che hanno rapporti con l’opera del fotografo parigino, un rassegna di pellicole precedenti alla Nouvelle Vague.

Anteprime e proiezioni speciali

Proiezione di pellicole restaurate, speciali e anteprime nelle sale del circuito Aiace. Prima sarà "The warriors", in programma il 28 ottobre al Cinema Ambrosio.

23esima edizione del Sottodiciotto Film Festival

Tema di quest’anno sarà sul legame tra centro e periferie. In programma dal 15 al 19 dicembre in generale come sede principale avrà il Cinema Massimo.

Circoscrizione 7: racconti per immagini

Progetto di formazione gratuito per dieci ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Alla fine del corso, i giovani presenteranno dieci video attraverso cui potranno raccontare attraverso video il proprio quartiere, il quartiere Aurora. Iscrizioni fini al 20 ottobre.

Per info: https://aiacetorino.it