Con le "palestre della mente" Nichelino non dimentica gli anziani affetti da demenza senile e Alzheimer

Quali attività verranno fatte

Sono in programma esercizi specifici creati da professionisti che seguiranno gli anziani per aiutarli con la memoria, l’attenzione, l’orientamento, il linguaggio. Danza terapia, musico terapia con una libera espressione di sè attraverso il corpo e l’utilizzo di strumenti specifici, saranno una componente importante del percorso. E poi laboratori creativi, narrativi e ludici per gli anziani di Nichelino.