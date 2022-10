"La Resistenza delle donne": al grattacielo Intesa-Sanpaolo il reading teatrale di Benedetta Tobagi

Martedì 25 ottobre al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino è in programma in anteprima nazionale alle 21 il reading teatrale “La Resistenza delle donne” di Benedetta Tobagi, realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi Editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency.

Sul palco Benedetta Tobagi è in scena con Anna Bonaiuto per dare voce alle donne che furono protagoniste della Resistenza attraverso memorie, diari, lettere, testimonianze, fotografie individuate in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza di Torino. Le accompagna Giulia Bertasi alla fisarmonica. La drammaturgia è realizzata in collaborazione di Lorenzo Pavolini che firma la regia.

Lo spettacolo è tratto dal libro ‘La Resistenza delle donne’ di Benedetta Tobagi, in uscita il giorno stesso dello spettacolo per Giulio Einaudi Editore.