"Vertigine 2.0" anticipa la stagione 'Non ci resta che ridere' del Teatro Baretti

Un programma intenso che ospiterà spettacoli di teatro danza e spettacoli di prosa, momenti di approfondimento prima delle proiezioni cinematografiche con l'appuntamento Pillole di Teatro al Cinema. Non mancheranno i laboratori teatrali legati agli spettacoli e per il primo anno il palco del Teatro Baretti ospiterà anche spettacoli di stand up comedy.

La stagione inaugurerà ufficialmente con l'opera: l'11 novembre in scena FACCIAMO LA SERVA PADRONA da La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi; secondo spettacolo della stagione sarà e si la commedia brillante ARTE di Yasmina Reza in programma dal 16 al 18 novembre. Il 25 novembre in scena AD GESTUM di e con Il Dr.Paradais (Mauro Bernardi) in una performance si prefigge di esplorare come il concetto di immortalità̀ si declini tutti i giorni nelle nostre vite senza che ne abbiamo una consapevolezza specifica. Dal 30 novembre al 2 dicembre IL MONDO CHE VERRA' Molecole, umani e altre storie a cura di Gabriella Bordin, Elena Ruzza e Silvia Bordiga, un esperimento di narrazione teatrale immersa nella Scienza.