Parcheggio “selvaggio” e scarsa sicurezza stradale: la Città vuole ripensare la viabilità in piazza Toti

Parcheggio “selvaggio”, alta velocità e scarsa visibilità agli incroci: sono queste alcune delle problematiche che rendono critica la sicurezza stradale in piazza Toti a Torino, almeno secondo il consigliere comunale di minoranza Pino Iannò. Lo stesso ha presentato una proposta di mozione a riguardo, discussa mercoledì in Commissione.

Piazza Toti: la sicurezza stradale è un problema

Piazza Toti è uno dei centri nevralgici di Vanchiglietta: punto di arrivo di raccordo di alcune tra le arterie stradali più importanti del quartiere, tra cui corso Chieti con il suo mercato, al centro ospita un'ampia area verde con tanto di parco giochi: "Essendo un'area ad alta densità abitativa e molto frequentata - ha sottolineato Iannò – il parcheggio intorno alla piazza diminuisce la visibilità in prossimità degli attraversamenti pedonali, come segnalato anche alla Circoscrizione 7. La mancanza di posti auto è un dato di fatto, non è mia intenzione toglierne altri ma la sicurezza è importante: servirebbero dei dissuasori, o altre soluzioni individuate dal Comune”.

Gli interventi fatti negli anni

Per contro della Città, ci ha pensato l'architetto Davide Amendola a ripercorrere le tappe intraprese per migliorare la situazione: “Piazza Toti – ha spiegato – ha visto l'intera riqualificazione del verde pubblico non molto tempo fa. All'inizio degli anni 2000, invece, gli interventi hanno riguardato l'inserimento della sosta a spina di pesce per aumentare il numero di stalli, la posa di alcuni dissuasori, la costruzione di un attraversamento pedonale rialzato per collegare il mercato di corso Chieti e l'abbattimento delle barriere architettoniche”.

Previsto un sopralluogo

In attesa che la mozione passi al vaglio e al voto del Consiglio Comunale, è emersa l'intenzione di organizzare un sopralluogo sul posto in collaborazione con la Circoscrizione 7 per verificare lo stato dell'arte.