Moncalieri, riparte il servizio di accompagnamento anziani e disabili ai cimiteri cittadini

In questi giorni i cimiteri sono meta di pellegrinaggio per portare un fiore o un ricordo ai nostri cari che non ci sono più. In occasione della ricorrenza dei Santi, il camposanto di Moncalieri e quello di Revigliasco osserveranno l'orario continuato dalle ore 7,30 alle 17,45 fino a mercoledì 2 novembre.

Al cimitero di Moncalieri è di nuovo attivo il servizio di cortesia con automezzo speciale per gli anziani o coloro che hanno difficoltà di deambulazione o sono costretti su sedia a rotelle). Grazie a questa agevolazione, l’Amministrazione vuole facilitare la fruizione delle aree di visita a tutta la cittadinanza, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Il servizio è gratuito ma deve essere prenotato telefonicamente con almeno 24 ore di anticipo, telefonando al numero 011-642736.

Tale servizio resterà attivo fino a domenica 6 novembre, garantendo a tutti – anche ai cittadini in difficoltà – un sereno e agevole spostamento all’interno della struttura cimiteriale tramite un’attività di assistenza e accompagnamento con autoveicoli elettrici.

Inoltre, da ieri e fino al 2 novembre è stato istituito un servizio di navette gratuite per il Cimitero Urbano di Moncalieri e per quello di Revigliasco. Per fare in modo che sia semplice poter andare ad omaggiare coloro che non ci sono più in questi giorni del ricordo e della memoria.