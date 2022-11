Al cine teatro Maffei di San Salvario la performance in solo della musicista canadese Kee Avil

Al Maffei di San Salvario la performance in solo di Kee Avil

Appuntamento con la musica internazionale, nella serata di oggi, martedì 1° novembre, al Cinema Teatro Maffei di Torino: alle 20.45, infatti, sul palco del locale di via Principe Tommaso 5 a San Salvario salirà la chitarrista canadese Kee Avil. Il concerto è organizzato dall'etichetta discografica indipendente Solitunes.

Chi è Kee Avil

Kee Avil, nome d'arte di Vicky Mettler, si esibirà in solo con i brani di “Crease”, album anticipato dal singolo “See my shadow”: “Già alla corte del collettivo Land of Kush, nonché produttrice affiliata ai Concrete Sound Studio, con il suo primo lavoro propone un patchwork di rock sperimentale, goth, post-rock, alt-jazz, math-rock ed elettronica, oltre a una componente visual che regge l’ispirazione dell’intero album, abilmente rappresentata dal video di supporto” dichiarano gli organizzatori”.

L'idea di Solitunes

Solitunes pubblica esclusivamente dischi “in solo” ed è nata nel 2015 da un'iniziativa dei contrabbassisti e compositori Federico Marchesano e Stefano Risso: “Solitunes - spiegano – ha origine da una visione: un musicista su un'isola deserta con un microfono, pronto per registrare davanti a sé e proponendosi di documentare il proprio percorso interiore in un viaggio all'interno di se stessi e della musica alla ricerca del proprio suono, della propria voce”.