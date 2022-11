Teatro: debutta "Non è più tempo di uccidere", tratto da Fenoglio

L'opera appare estremamente attuale nonostante l'ambientazione nell'immediato dopoguerra. Spiega Giulio Graglia: "Per il Centenario di Beppe Fenoglio ho riportato alla luce il testo Non è più tempo di uccidere da me scritto in età giovanile, ispirato a 'La paga del sabato', a mio avviso, il più bel romanzo dello scrittore piemontese. I temi sono di un'attualità disarmante e riguardano oggi come allora, le difficoltà dei giovani ad inserirsi in un mondo del lavoro che non tiene conto dei loro sogni. L’adattamento teatrale di cui curo la regia, vede in scena un gruppo di attori che si sono formati alla scuola del Teatro Stabile di Torino, coadiuvati da due senior: Margherita Fumero e Franco Barbero. È un lavoro corale ciò a cui ho pensato per enfatizzare non solo un passaggio della storia del Dopoguerra italiano ma anche la storia del singolo, il giovane Ettore (Olmo nello spettacolo), che agisce, nella finzione teatrale, in un equilibrio sospeso tra le opportunità del presente (il lavoro come impiegato) e l’incognita del futuro (negazione degli ideali)".