Arriva la nebbia e la tangenziale paga il conto: doppio tamponamento e traffico in tilt

La nebbia non ha aiutato la viabilità cittadina questa mattina, a Torino e provincia. Soprattutto in tangenziale, dove si è verificato un doppio tamponamento, che ha coinvolto quattro veicoli in tutto.



Il primo si è verificato all'altezza di Venaria, in direzione Nord, con un furgone e un'autovettura finiti in rotta di collisione, mentre il secondo ha richiesto l'intervento degli agenti della Polstrada all'altezza di corso Regina Margherita. Qui sono rimasti coinvolti un'auto e un autoarticolato.



Traffico congestionato, a causa di questi due incidenti.