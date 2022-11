Prolungamento della metro a Moncalieri e Nichelino, l'appello dei sindaci: "Fare rete per fare in fretta"

Il prolungamento della linea 1 della metropolitana, verso Moncalieri e Nichelino, fino alla tangenziale Sud; il prolungamento dalla linea 2 verso Beinasco e Orbassano. Due interventi a cui guardano non solo gli oltre 200mila abitanti delle principali città della cintura, ma anche numerosi comuni della zona sud e sud-ovest. Per riportare al centro del dibattito le ipotesi progettuali già contenuta nel Masterplan 2021 di Infra.To, i due esponenti piemontesi di Azione hanno discusso a lungo con Montagna e Tolardo.

Ruffino: "Fondamentale fare rete"

“Siamo convinti che sia giunto il momento di fare squadra unendo i livello territoriali per progettare i prossimi decenni della mobilità dell’area sud, sia verso est che verso ovest. Da un lato, quindi, ribadendo la priorità strategica del prolungamento della metro 1 fino alla tangenziale Sud, dall’altro la realizzazione della linea 2 anche fino ad Orbassano. Questi interventi, peraltro già progettati in via preliminare da Infra.To, consentirebbero di avvicinare non solo numerosi centri della prima cintura, ma intere aree, come la Val Sangone che oggi soffrono la mancanza di collegamenti con Torino”, ha commentato Daniela Ruffino.