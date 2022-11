Sei milioni di euro per due nuove scuole 0-6 in via Verolengo e corso Massimo

Sei milioni di euro dal Pnrr per costruire due nuovi poli per l'infanzia 0-6 in via Verolengo e corso Massimo d'Azeglio. La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi l’accordo tra la Città e il Ministero dell’Istruzione in base al quale la Città è stata ammessa ai contributi europei.

I progetti

Il polo di corso Massimo d’Azeglio sostituirà il vecchio prefabbricato non più utilizzato come scuola dell’infanzia, già demolito tra settembre e dicembre 2021. In via Verolengo invece sarà costruita una nuova struttura, sostituendo l’attuale sistemazione temporanea in alcuni edifici residenziali situati in via Orvieto. A ognuno dei due progetti sono stati destinati 3 milioni di euro, per un contributo totale di 6 milioni.

Lavori al via entro

L’accordo regola non solo le modalità di erogazione dei fondi, ma definisce anche un cronoprogramma dettagliato: l’aggiudicazione dei lavori è prevista per marzo 2023, i lavori inizieranno pochi mesi dopo (entro giugno 2023) per poi terminare nel dicembre 2025. L’ultima fase, quella del collaudo, avverrà entro giugno 2026.

Salerno: "Necessario curare non solo i contenuti, ma anche contenitori"