Usa troppo il cellulare per lavoro e gli viene un tumore: il tribunale dà ragione a un 65enne

Ha usato il cellulare per 13 anni, per motivi di lavoro, per almeno due ore e mezza al giorno. E così, quando è andato in pensione, ha iniziato ad avere problemi all'udito. Fino alle visite mediche e alla diagnosi: tumore benigno all'orecchio, ma comunque invalidante. Ecco perché il Tribunale di Torino ha dato ragione a un uomo di 65 anni, che lavorava in un'azienda in val d'Aosta: c'è un rapporto di causa-effetto tra l'uso prolungato del telefono e la patologia al nervo acustico ("neurinoma") di cui poi si è trovato a soffrire.



Sul banco degli imputati ci è finita l'Inail, che adesso dovrà riconoscere una rendita di oltre 300 euro al mese all'ex lavoratore difeso dagli avvocati dello studio legale Ambrosio&Commodo.