Teatro: Leonardo Lidi rivisita un classico di Strindberg, "La signorina Giulia"

Dopo "Spettri", "La casa di Bernarda Alba", "Fedra" e "Il misantropo", Leonardo Lidi ha deciso di portare sul palcoscenico un nuovo capitolo della sua ricerca sui confini che i più giovani tendono ad autoimporsi. E ha scelto un grande classico di August Strindberg: La signorina Giulia.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Gobetti martedì 8 novembre, per poi replicare fino a domenica 13. In scena Giuliana Vigogna, Christian La Rosa, Ilaria Falini.

Il capolavoro di Strindberg, incentrato su un controverso rapporto servo-padrona e sullo scontro sociale tra classi diverse, consente al regista di parlarci di una generazione di figli gravata dall’impossibilità di costruirsi un futuro e dall’incapacità di diventare protagonista della propria storia. Richiusi in uno spazio opprimente, che li costringe metaforicamente a curvarsi al tempo e alle convenzioni, i tre giovani protagonisti cercheranno come gestire il proprio disagio nel corso di una notte, ballando, cantando e perdendosi nell’oblio, per non sentire più il silenzio assordante che li circonda.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, dall'8 al 13 novembre. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it, tel. 0115169555 - 800235333.