Anziana scippata della pensione in strada: la ladra nasconde il malloppo nel pannolino del bimbo

E' stata derubata della pensione, che la ladra ha poi nascosto nel pannolino del bambino: la donna, una pensionata di 85 anni, ha denunciato l'episodio al 112 Nue.

Tutto è successo venerdì mattina nel quartiere Rebaudengo: l'anziana ha riferito agli agenti di essere stata derubata della pensione e del bancomat, per strada. Ha poi fornito alcuni dettagli sulla presunta autrice del furto: una donna di probabile etnia rom, con al seguito due minori, uno dei quali neonato, all’interno di un passeggino.

L’85enne ha raccontato che dopo aver prelevato la pensione da uno sportello ATM di un Istituto bancario della zona, mentre era in attesa di attraversare l’incrocio pedonale, è stata avvicinata "da una donna con due bimbi al seguito, di cui uno di pochi mesi", che con arguzia l'ha distratta parlando dei propri figli e del meteo. Tale atteggiamento confidenziale ha insospettito la vittima che, poco dopo, si è accorta di non aver più nella tasca del giubbotto né la busta con i soldi della pensione né il bancomat.

Immediatamente le pattuglie della polizia presenti in zona hanno avviato le ricerche della sospettata e hanno rintracciato e fermato in via Porpora una donna, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, in compagnia di un ragazzino e di un infante. La stessa, alla vista della volante, è stata vista gettare qualcosa tra le autovetture in sosta: i poliziotti hanno recuperato l'oggetto constatando che si trattava del bancomat sottratto poco prima. Grande è stato lo stupore degli agenti quando si sono accorti che la pensione di 900 euro appena rubata con destrezza all'85enne era stata occultata nel pannolino del neonato. La somma è stata dunque interamente recuperata e restituita alla vittima.

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di furto aggravato, la donna, 35 anni, è stata tratta in arresto.