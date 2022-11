Tanta paura ma per fortuna conseguenze molto limitate (sia per le persone che per il traffico) per un autocarro che ha preso fuoco all’interno dello svincolo Bauducchi della tangenziale sud, nel territorio del Comune di Moncalieri.

Nessuna persona ferita

Il problema è avvenuto in direzione Milano, ma grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia stradale nessuna persona è rimasta ferita.