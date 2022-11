Villino Caprifoglio, la postazione delle guardie dell'Expo 1898 diventa il "campo base" della onlus di Luca Argentero

Un tempo - alla fine dell'800 - era la postazione delle guardie che vigilavano sul Valentino in occasione dell'Expo del 1898. Poi è stato la sede della Polizia a cavallo, quindi un deposito per gli attrezzi, la biblioteca del Parco e infine la sede di un laboratorio di lettura. Ma Villino Caprifoglio, per chi passa da corso Massimo d'Azeglio, è stato sopratutto un punto interrogativo: cos'è quella casetta in stile decisamente vintage e all'apparenza lasciata al suo destino?

Nasce un campo base di chi fa del bene

Da oggi, o meglio appena saranno finiti i lavori di ristrutturazione, questo piccolo gioiello storico e architettonico sarà il "campo base" di "1 caffè ", la onlus fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio per raccogliere fondi a favore delle attività no profit. La onlus ha vinto il bando della Circoscrizione 8: "Cercavamo un soggetto che portasse avanti la missione di un luogo di bellezza e di serenità - dice il presidente della Circoscrizione, Massimiliano Miano - e siamo sicuri di averlo affidato in buone mani".

Restauro conservativo e pochi ritocchi

All'interno dell'edificio dalle dimensioni ridotte, ma che colpisce con i suoi infissi in legno e le decorazioni esterne, prenderà casa dunque un centro di erogazione servizi per le associazioni. I lavori saranno realizzati da Secap, ma la struttura rimarrà sostanzialmente intatta. Sarà un restauro conservativo, per la facciata. E all'interno il restauro punta a preservare quel che c'è già. "Sono emerse testimonianze storiche importanti - conferma Silvia Meacci, direttore generale di 1 caffè - e quindi abbiamo lavorato in stretta collaborazione con la Soprintendenza".

I lavori dovrebbero concludersi entro la prossima primavera, intorno al mese di maggio. I costi, stimati sui 100mila euro, si sono però triplicati El corso dei mesi. Per questo la speranza è che il progetto possa accedere al beneficio dell'art bonus.