Centro Intelligenza Artificiale automotive e aerospazio, Appendino (M5S): "Gravi ritardi nello statuto"

Uno dei suoi primi atti da neoparlamentare è sul Centro per l'intelligenza artificiale di Torino dell'automotive e aerospazio. E punta a fare chiarezza sul perché, nonostante gli annunci degli scorsi mesi e la scadenza annunciata di settembre, non sia ancora stato redatto lo Statuto dell'ente. La parlamentare del M5S Chiara Appendino ha depositato un'interrogazione urgente per "capire quali siano i motivi di questi ritardi e soprattutto quali saranno le tempistiche necessarie per la costituzione della Fondazione".