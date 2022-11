Porta Susa, la stazione dà cenni di vita: in corso i lavori per l’apertura di un McDonald’s

Porta Susa, in corso i lavori per l’apertura di un McDonald’s

“E pur si muove” avrebbe detto Galileo Galilei, osservando la stazione di Porta Susa. Sì, perché dopo anni di deserto commerciale, con vetrine in costante allestimento e negozi sempre chiusi, qualcosa sta per cambiare.

Lavori in corso per McDonald's

Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione di un McDonald’s all’interno di Porta Susa, a fianco dell’ingresso vicino alla vecchia stazione, tra corso Bolzano e piazza XVIII Dicembre.

Il locale sarà grande 600 metri quadri circa, per un locale disposto su due livelli con ingresso sia dall’interno della stazione che da fuori, proprio vicino al sottopasso. Con l’apertura del punto vendita saliranno così a 11 i fast food di McDonald’s presenti a Torino.

Apertura traino per altre attività

La speranza è che l’inaugurazione possa fare da traino all’apertura di nuovi locali commerciali all’interno di una stazione che, seppur apprezzata e frequentata, non ha praticamente negozi al suo interno.